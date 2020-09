Raubtat unter Vorhalt eines Messers - Polizei sucht Zeugen

Avatar_shz von shz.de

11. September 2020, 10:53 Uhr

Ratzeburg (ots) - 11. September 2020 | Kreis Stormarn - 10.09.2020 - Ahrensburg



Gestern Vormittag, gegen 11.15 Uhr, kam es im Mühlenredder, auf dem Wanderweg entlang der Schrebergärten, in Ahrensburg zu einer Raubstraftat.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand saß ein 24-jähriger Mann auf einer Parkbank, als er von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen wurde. Im Verlauf des Gespräches forderte ein Täter von ihn unvermittelt unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe seines Handys.



Noch bevor eine Reaktion durch den Bargteheider erfolgen konnte, wurde ihm sowohl das Handy aus der Hand als auch sein getragenes Cap vom Kopf gerissen. Die unbekannten Täter entfernte sich mit Ihrer Beute fußläufig weiter auf dem Wanderweg in Richtung Reeshoop.



Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:



1. Person - männlich - ca. 25 Jahre alt - auffallend groß, ca. 2,00 Meter - sehr schlanke Statur - lange, lockige Haare - bekleidet mit einem blauen Trainingsanzug der Marke ADIDAS



2. Person - Männlich - Ca. 25 Jahre alt - Ca. 1,75 cm groß - Bekleidet mit einem Windbreaker der Marke ADIDAS mit grünem Flecktarnmuster



Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und sucht nach Zeugen der Tat oder nach Personen, die Angaben zu den Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0.



