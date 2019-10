Raub in Wentorf - Zeugen gesucht

Avatar_shz von shz.de

14. Oktober 2019, 11:53 Uhr

Ratzeburg (ots) - 14. Oktober 2019 | Kreis Stormarn - 11.10.2019

Wentorf bei Hamburg



Am 11.10.2019, gegen 23:30 Uhr, kam es in der Straße Am Casinopark

in Wentorf zu einem Raub.



Ein 21-jähriger Wentorfer war im Casinopark zu Fuß unterwegs, als

er von einer unbekannten Gruppe Jugendlicher, ca. 9-10 Personen,

verfolgt wurde.



Nach ersten Erkenntnissen sei er plötzlich, an seinem auf dem

Rücken getragenen Rucksack, nach hinten und zu Boden gerissen worden.

Anschließend wurde der Wentorfer am Boden liegend gegen den Rücken

und in die Seite getreten, zudem wurde ihm ins Gesicht geschlagen.



Die Täter entwendeten ihm seinen Rucksack. Darin befand sich eine

schwarze Umhängetasche sowie 60 Euro Bargeld.



Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der Tätergruppe verlief

erfolglos.



Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen

und sucht nach Zeugen: Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern

machen? Wem ist Freitagnacht im Casinopark oder der näheren Umgebung

eine Personengruppe aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die

Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040 / 727707-0.









