Raub durch beherztes Eingreifen von Passanten verhindert

Neumünster (ots) - Neumünster. Bereits am Freitag, 21.07.2017,

gegen 19.15 Uhr, wurde durch das beherzte Eingreifen von Passanten,

der Raub eines Handys verhindert. Eine 29 Jahre alte Neumünsteranerin

hielt an der Fußgängerampel am Gänsemarkt ihr Mobiltelefon in der

Hand, als ein Unbekannter ihr dieses plötzlich entriss. Ein Zeuge

versuchte dann sich dem Täter in den Weg zu stellen und wurde durch

diesen umgestoßen. Eine weitere unbeteiligte Person konnte den Täter

schließlich doch noch bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der

aus Nortorf stammende ebenfalls 29 Jahre alte Täter wurde vorläufig

festgenommen und zum Polizeirevier verbracht.



