Rastorfer Passau: Polizei sucht Zeugen nach Jagdwilderei

von shz.de

17. September 2018, 10:13 Uhr

Rastorfer Passau (ots) - Die Preetzer Polizei ermittelt aktuell

wegen eines Falls von Jagdwilderei und sucht nach Zeugen. Unbekannte

haben einem durch einen Verkehrsunfall zu Tode gekommenen Hirsch den

Kopf abgesägt.



Der Hirsch war am Freitag bei einem Verkehrsunfall auf der

Bundesstraße 202 zwischen Rastorfer Passau und Wittenbergerpassau ums

Leben gekommen. Noch bevor der zuständige Jagdausübungsberechtigte

den toten Hirsch abholen konnte, wurde der Kopf samt Geweih von

Unbekannten fachmännisch abgetrennt.



Die Beamten der Preetzer Polizeistation haben die Ermittlungen

wegen Jagdwilderei aufgenommen und suchen nach Zeugen, die im

Zeitraum zwischen Freitag- und Sonntagmorgen entsprechende

Beobachtungen an der Bundesstraße gemacht haben. Auch Personen, denen

ein präparierter Hirschkopf oder Geweih angeboten wird, werden

gebeten, sich unter der Rufnummer 04342 / 10 770 mit der Polizei in

Verbindung zu setzen.



Matthias Arends









Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell