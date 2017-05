Rastorf: Kradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Rastorf (ots) - Am Sonntag stieß ein Motorradfahrer auf der L 211

mit einem Pkw zusammen. Dabei wurde er schwer verletzt. Der

beteiligte Pkw-Fahrer blieb unverletzt.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 62-jährige Kradfahrer mit

seiner Ducati gegen 13:00 Uhr die L 211 in Richtung Preetz. In der

Nähe des Rastorfer Kreuzes kam ihm ein Pkw entgegen, der nach links

auf die K 31 in Richtung Lilienthal abbiegen wollte. Bei dem

Abbiegevorgang stießen beide Fahrzeuge frontal zusammen.



Ein Rettungswagen brachte den schwerverletzten Motorradfahrer in

ein Krankenhaus. Der 49-jährige Mercedes-Fahrer und sein 12-jähriger

Beifahrer blieben unverletzt An den beiden Fahrzeugen entstand ein

Sachschaden von ca. 45.000 Euro.



Ein Sachverständiger hat die Ermittlungen aufgenommen. Die L 211

musste für drei Stunden voll gesperrt werden.



Matthias Felsch









