Räuberische Erpressung

26. Juni 2019, 10:53 Uhr

Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medien-Information der

Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg



26. Juni 2019 | Kreis Stormarn - 25.06.2019 - Ammersbek



Gestern Abend ist es in der Georg-Sasse-Straße in Ammerbek zu

einem Raubüberfall auf einen Supermarkt gekommen. Ein männlicher

Täter hat einen Angestellten des Supermarktes bedroht und ist seitdem

auf der Flucht. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Gegen 19:45 Uhr betrat ein bisher unbekannter Mann die

Räumlichkeiten des Supermarktes. Er gelangte unbemerkt in den

Mitarbeiterbereich und hielt sich dort bis zur Schließung des Marktes

versteckt. Gegen 21:00 Uhr begab er sich in das Mitarbeiterbüro,

bedrohte dort einen 36-jährigen Supermarktangestellten mit einer

Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld sowie dessen privaten

Smartphones.



Nach dem Überfall gelang es dem Täter zu Fuß zu fliehen. Er

erbeutete eine niedrige fünfstellige Summe an Bargeld.



Die Polizei leitete umgehend eine intensive Fahndung mit mehreren

Streifenwagen ein, welche jedoch ohne Erfolg verlief.



Gesucht wird ein etwa 1,85 Meter großer Mann, ca. 20 Jahre alt,

mit schlanker Statur. Der Täter sprach zum Zeitpunkt des Überfalls

akzentfreies Deutsch. Er war mit einem mittelblauen Kapuzenpullover,

mit weißen Bändern, bekleidet. Weiterhin trug er dunkle, vermutlich

schwarze Schuhe mit weißer Sohle.



Hinweise zum Geschehen bitte an die Kriminalpolizei Ahrensburg

unter der Telefonnummer 04102/809-0.



