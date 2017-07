Radfahrer bei Verkehrsunfall getötet

Bovenau, L 293 (Kreis RD-ECK) (ots) - Am Samstag, den 08.07.17 kam

es gegen 16.15 Uhr in Bovenau auf der "Sehestedter Straße" an der

Einmündung zum "Dengelsberg" zu einem tödlichen Verkehrsunfall.



Dort kollidierte der PKW eines 54-Jährigen aus dem Kreis

Rendsburg-Eckernförde mit einem 75 Jahre alten Fahrradfahrer aus

Gettorf, der laut anwesender Zeugen in die Landesstraße hatte

einbiegen wollen.



Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer in einen Graben

katapultiert, wo auch das Auto zum Stehen kam. Während der Fahrer des

Audi leicht verletzt in die Rendsburger Imland-Klinik verbracht

wurde, erlag der 75-Jährige noch an der Unfallstelle seinen

Verletzungen.



Für die Unfallaufnahme- und Räumungsmaßnahmen musste die

Sehestedter Straße für ca. 3 ½ Stunden voll gesperrt werden. Zur

genaueren Bestimmung des Unfallherganges wurde ein Sachverständiger

hinzugezogen.



Thorben Strauch









