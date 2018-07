Rade: Schwerer Verkehrsunfall

von shz.de

13. Juli 2018, 15:23 Uhr

Rade (ots) - Am Morgen hat sich auf der Landesstraße 123 in Rade

ein schwerer Unfall unter Alleinbeteiligung eines Fahrzeugs ereignet.

Die Insassin kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus,

die Straße war längerfristig gesperrt.



Um 07.00 Uhr war eine 44-Jährige auf der L 123 aus Richtung

Hennstedt kommend in Richtung Rade unterwegs. In einer Linkskurve

geriet sie aus unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab,

überschlug sich und kam auf einer Weide schließlich zum Stillstand.

Zur Bergung der Verunglückten trennten Angehörige der Freiwilligen

Feuerwehren Rade, Fitzbek und Hennstedt das Dach des total

beschädigten Kleinwagens ab. Ein Rettungshubschrauber brachte die

Insassin in das Heider Klinikum.



Zur Unfallaufnahme und während der Bergungsarbeiten war die Straße

über zwei Stunden gesperrt.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell