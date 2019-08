Raa Besenbek - Polizei ermittelt nach dem Fund von Fleischabfällen

Avatar_shz von shz.de

30. August 2019, 13:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am 26.08.19 stellte ein Landwirt am Rande

eines Feldes illegal abgelagerte Tierknochen- und Fleischreste fest.

Nun ermittelt der Umweltschutztrupp der Polizei.



Einem Landwirt fielen am Rande des Feldes an der B 431, von

Elmshorn kommend kurz vor Altendeich, illegal entsorgte

Tierkörperreste auf. Amtsveterinärin und Polizei suchten die

Fundstelle daraufhin auf und stellten fest, dass es sich

hauptsächlich um Geflügelknochen, Fleisch- und Fettreste von

Wiederkäuern sowie Rinderknochen handeln dürfte. Der

Umweltschutztrupp des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Elmshorn

hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die um den 26.08.19

verdächtige Beobachtungen an der Fundstelle gemacht haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 04121-40920 zu melden.









