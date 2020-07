Quickborn - Weiterer Einbruch in der Eulenstadt

Avatar_shz von shz.de

27. Juli 2020, 11:43 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen Samstag ist es im Stadtgebiet erneut zu einem Einbruch gekommen, infolgedessen die Diebe eine geringe Menge an Bargeld erbeutet haben.



Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Lohse-Straße am Freitag, den 24. Juli 2020, drangen Unbekannte am Samstag etwa in der Zeit von 2:30 Uhr bis 3:30 Uhr gewaltsam in ein Bauernhaus in der Elisenhofstraße ein und entwendeten eine geringe Menge an Bargeld. Im weiteren Verlauf öffneten sie einen ebenfalls auf dem Gelände befindlichen überdachten Eierautomaten und erbeuteten nochmals etwas Münzgeld. Anschließend gelang ihnen mitsamt der Beute die Flucht in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.



Näheres zu dem Einbruch vom 24. Juli 2020 ist der Medieninformation der Polizeidirektion Bad Segeberg vom 27. Juli 2020 unter



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4662602



unmittelbar zu entnehmen.



Hinweise zu den Einbrüchen nehmen die Ermittler der Kriminalinspektion Pinneberg unter 04101-2020 entgegen.



