Quickborn - Verkehrsunfall zwischen Lkw und Bus

18. Mai 2018, 12:22 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Gestern Mittag ist es in der Ellerauer Straße

zur Kollision zwischen einem Linienbus und einer Sattelzugmaschine

gekommen, bei dem sich mindestens ein Fahrgast leicht verletzt hat.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang weitere Insassen

beziehungsweise Zeugen.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr um 12:49 Uhr der Kraftomnibus

die Ellerauer Straße aus Richtung Kieler Straße (Bundesstraße 4)

kommend in Richtung Bahnstraße.



Hier kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit

dem von einem auf Höhe der Stettiner Straße gelegenen Grundstück

einfahrenden Laster.



Durch die Kollision entstand ein Sachschaden im mittleren

fünfstelligen Bereich.



Vor Eintreffen von Rettungsdienst und Polizei soll der Großteil

der ungefähr 40 im Bus befindlichen Fahrgäste in Richtung der nahen

Bahnstation "Ellerau" davon gegangen sein, so dass sich bei

Eintreffen der Helfer lediglich noch fünf Businsassen vor Ort

befanden.



Die Polizeistation Quickborn hat die Ermittlungen übernommen und

sucht

nach Unfallzeugen beziehungsweise insbesondere weiteren verletzten

Fahrgästen.



Hinweise nehmen die Verkehrsermittler unter 04106 63000 entgegen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Lars Brockmann

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell