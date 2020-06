Quickborn - Unerlaubter Umgang mit Abfällen

Avatar_shz von shz.de

24. Juni 2020, 10:33 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In den vergangenen Tagen sind auf einem Grünstreifen entlang der Ulzburger Landstraße zwei mit Altöl gefüllte Behälter abgelegt und somit in unzulässiger Weise entsorgt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.



Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge warfen Unbekannte die beiden 10-Liter-Kanister aus einem fahrenden Auto, infolgedessen sich von einem Kanister der Deckel löste und sich eine bislang unbestimmte Menge an Altöl über eine Strecke von einigen Metern unmittelbar auf dem Erdreich am Wegesrand verteilte.



Eine derartige Ablagerung stellt eine Straftat gemäß § 326 StGB dar. Die aufnehmenden Beamten der Polizeistation Quickborn fertigten eine Anzeige und kümmerten sich sogleich um die fachgerechte Entsorgung der Abfälle.



Die Umweltermittler beim Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen, sich unter 04121-40920 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Segeberg - Pressestelle - Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg



Nico Möller Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4632887 OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell