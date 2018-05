Quickborn und Hasloh: Mehr als 120 Einsätze für Feuerwehr und THW nach Starkregen, Vorläufige Abschlussmeldung

von shz.de

10. Mai 2018, 20:17 Uhr

Pinneberg (ots) - Ein starker Gewitterschauer über Quickborn und

Hasloh hat den Feuerwehren im Kreis Pinneberg einen unruhigen

Himmelfahrtstag beschert. Starkregen und Hagel haben im gesamten

Quickborner Stadtgebiet und im Bereich der Gemeinde Hasloh Keller und

Garagen volllaufen lassen oder Straßen überflutet.



Der erste Notruf erreichte die Kooperative Regionalleitstelle West

in Elmshorn um 14.52 Uhr. Danach stand das Telefon in der Leitstelle

nicht mehr still. Aufgrund der Vielzahl der Einsatzstellen wurde

bereits um 15.17 Uhr der Bereitschaftszug West des

Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg alarmiert. Kräfte der Freiwilligen

Feuerwehren aus Uetersen, Klein Nordende, Tornesch und Prisdorf

unterstützten im Rahmen der Kreisbereitschaft ihre Kameraden in

Quickborn. Auch aus den benachbarten Gemeinden Bilsen und

Bönningstedt sowie dem THW Barmstedt eilten Einsatzkräfte in die

Eulenstadt.



Landes- und Kreisbrandmeister Frank Homrich machte sich vor Ort

ein Bild von der Lage. Er dankten den zahlreichen eingesetzten

Helfern für ihren Einsatz am Feiertag.



In der Spitze waren mehr als 130 freiwillige Helfer von

Feuerwehren und Technischem Hilfswerk sowohl in Quickborn als auch in

Hasloh damit beschäftigt, vor allem Keller und Tiefgaragen

auszupumpen oder Siele zu reinigen.



Mehr als 80 Einsätze sind zur Stunde abgeschlossen. 45 Einsätze

laufen noch. Dennoch konnten bereits die ersten Kräfte der

Feuerwehrbereitschaft und des Technischen Hilfswerks aus dem Einsatz

entlassen werden.



Fünf weitere kleinere Unwettereinsätze verzeichnete die

Einsatzleitstelle in Tangstedt und Bönnigstedt.



Verletzt wurde durch das Unwetter glücklicherweise niemand. Zu der

Höhe des entstanden Sachschadens können seitens der Feuerwehr keine

Angaben gemacht werden.









Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Pressesprecher

Sebastian Kimstädt

Mobil: (0177) 3065176



Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell