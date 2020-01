Quickborn - Sachbeschädigung an mehreren PKW / Polizei sucht Zeugen

Avatar_shz von shz.de

02. Januar 2020, 13:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In der Silvesternacht sind in Quickborn mehrere PKW durch

Unbekannte beschädigt worden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und

sucht nach Zeugen.



Insgesamt acht Anzeigen nahm die Polizei in dieser Sache auf. Die Fahrzeuge

unterschiedlicher Marken parkten in der Heinrich-Lohse-Straße, Herderstraße und

Kleiststraße. Es wurde jeweils die Front- oder Heckscheibe zersplittert.



Die Schadenshöhe wird auf zirka 4.000 Euro geschätzt



Hinweise nimmt die Polizei Quickborn unter der Telefonnummer 04106-63000

entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



