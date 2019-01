Quickborn - Polizei erbittet Hinweise nach Unfallflucht

von shz.de

17. Januar 2019, 15:43 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Im Bereich der Dorotheenstraße ist es am

Morgen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, infolgedessen die

Polizei weitere Zeugen sucht.



Ein 68-jähriger Autofahrer aus Hamburg befuhr gegen 8:40 Uhr mit

seinem VW Golf die Dorotheenstraße und übersah an der Einmündung zum

Dorotheenring einen von rechts kommenden silberfarbenen Ford Mondeo

mit Pinneberger Kennzeichen. Es kam zur Kollision der beiden

Fahrzeuge, in deren Folge sich der Fahrer des mit zwei Personen

besetzten Fords umgehend mit dem Fahrzeug vom Unfallort entfernte. Er

hinterließ lediglich die vordere Stoßstange samt dem daran montierten

Kennzeichen auf der Fahrbahn.



Zeugenangaben zufolge soll der Ford zuvor mit hoher

Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet geführt worden sein. Polizisten

entdeckten den im Nahbereich abgestellten und beschädigten Mondeo

kurze Zeit später und nahmen vor Ort die Ermittlungen hinsichtlich

der Feststellung des verantwortlichen Fahrzeugführers auf.



An den beiden am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt

ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 5.000 Euro.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang sowie zu dem

flüchtigen Ford-Fahrer und dessen Fahrweise vor dem Unfall machen

können, werden gebeten, ihre Beobachtungen unter 04106-63000 der

Polizei Quickborn mitzuteilen.



Weiter fordert die Polizei den Fahrer des Ford Mondeos auf, sich

umgehend bei der Polizei zu melden.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Nico Möller

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160-3619378

E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell