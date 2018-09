Quickborn - Norderstedt / Polizei stellt flüchtigen Unfallfahrer

von shz.de

03. September 2018, 13:33 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntag, den 02.09.18, kam es in Quickborn

zu einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße. Der Fahrer eines

Citroen Jumpy kam gegen 18.45 Uhr in einer Kurve nach rechts von der

Fahrbahn ab und überfuhr dabei zwei Metall-Schutzpoller. Anschließend

flüchtete der Fahrer vom Unfallort. Auf der Flucht kam es zu einem

weiteren Verkehrsunfall bei dem er ein Verkehrszeichen in der

Ulzburger Landstraße in Quickborn beschädigte. Die Polizei konnte das

Fluchtfahrzeug im Rahmen der Fahndung gegen 18:45 Uhr auf einem

Privatgrundstück in Norderstedt auffinden. Bei einer Überprüfung der

Personen in dem dazugehörigen Einfamilienhaus konnte ein 32-Jähriger

angetroffen werden, auf den die Beschreibung von Zeugen passte. Der

32-Jährige bestritt die Unfallflucht. Ein durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Dem

mutmaßlichen Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren

wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs unter

Alkoholeinfluss eingeleitet. Das Unfallfahrzeug wurde zur

Spurensicherung abgeschleppt.









