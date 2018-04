Quickborn - Nachbar beobachtet Einbruch - 2 Männer festgenommen

von shz.de

06. April 2018, 15:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwochabend ist es in Quickborn zu einem

Einbruch in ein Haus gekommen. Zivilpolizisten konnten zwei

Tatverdächtige festnehmen.



Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte gegen 19:05 Uhr zwei Männer, die

sich an einem Haus im Waldweg zu schaffen machten. Nachdem die Männer

flüchteten, konnten sie im Rahmen einer eingeleiteten Großfahndung

durch Zivilpolizisten des Polizeireviers Norderstedt an einem

nahegelegenen Bahnhof vorläufig festgenommen werden.



Nach den polizeilichen Maßnahmen durch die Kriminalpolizei

Norderstedt wurden die beiden 43 und 23 Jahre alten Männer aus

Hamburg entlassen.



Die SOKO Wohnung aus Pinneberg hat die weiteren Ermittlungen

übernommen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Dirk Scheele

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160-3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell