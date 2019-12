Quickborn - Nach Verkehrsunfall: Polizei sucht geschädigtes Fahrzeug

Avatar_shz von shz.de

02. Dezember 2019, 14:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Nach einem Verkehrsunfall in Quickborn sucht die Polizei

nun das geschädigte Fahrzeug.



Gegen 09:45 Uhr parkte eine 78-jährige Quickbornerin ihren Mazda auf dem

ALDI-Parkplatz in der Bahnhofstraße. Hierbei touchierte sie mit ihrem Mazda

einen schwarzen PKW mit Pinneberger Kennzeichen. Sie verließ den Unfallort

fußläufig für wenige Minuten. Als sie kurz darauf wieder zum Unfallort kam, war

der schwarze PKW nicht mehr vor Ort. Anschließend suchte sie die Polizeistation

in Quickborn auf und meldete den Vorfall.



Da ihr das Kennzeichen des angefahrenen PKW nicht bekannt ist, bittet die

Polizei Zeugen oder die Fahrerin/den Fahrer des schwarzen Fahrzeugs, sich unter

der Telefonnummer 04106-63000 zu melden.



In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass ein Unfallbeteiligter

den Unfallort nicht ohne Weiteres verlassen darf. Ist kein Unfallgegner vor Ort

und kann somit kein Personalienaustausch erfolgen, so ist die Polizei zu rufen.

Andernfalls kann der Verdacht des unerlaubten Entfernens vom Unfallort bestehen.



Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



