Quickborn - Nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Fahrer eines schwarzen Audis

Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen Sonntagnachmittag ist es im

Bereich der AKN-Haltestelle "Ellerau" aufgrund eines riskanten

Fahrmanövers zu einem Verkehrsunfall gekommen, infolgedessen die

Polizei den Fahrer eines möglicherweise im Rahmen des Überholmanövers

gefährdeten schwarzen Audis sucht.



Ein 32-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Kaltenkirchen befuhr gegen

15.50 Uhr mit einem Seat Arosa die Bahnstraße in Richtung

Quickborn-Heide, setzte mit dem blauen Kleinwagen trotz Gegenverkehrs

zum Überholen an und scherte unmittelbar vor einem vor ihm fahrenden

BMW wieder ein. Im Rahmen des riskanten Manövers verlor der Mann die

Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kollidierte

sowohl mit der linksseitig befindlichen Leitschutzplanke, als auch

mit einem dahinter montierten Schutzzaun unmittelbar am

AKN-Gleisbett. Er zog sich hierbei schwere Verletzungen zu, so dass

Rettungskräfte den 32-Jährigen in ein Hamburger Krankenhaus

transportierten.



Zeugenaussagen zufolge soll dem Kleinwagen unmittelbar vor dem

Wiedereinscheren vor dem BMW ein schwarzer Audi entgegengekommen

sein. Die Polizei bittet den Fahrer des in Rede stehenden Fahrzeugs,

sich umgehend mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Weitere

Hinweise zu dem Unfall, insbesondere zu dem Audi-Fahrer, nehmen die

Ermittler der Polizeistation Quickborn unter 04106-63000 entgegen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Nico Möller

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0160-3619378

E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

