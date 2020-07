Quickborn/Kreis Pinneberg: Folgemeldung zum Fund einer Leiche auf Reiterhof

Avatar_shz von shz.de

01. Juli 2020, 17:33 Uhr

Quickborn / Kreis Pinneberg (ots) - Wie die Staatsanwaltschaft Itzehoe bekannt gegeben hat, handelt es sich bei dem 44jährigen Toten um den Inhaber des Reiterhofs. Die Spurensuche am Tatort dauert weiterhin an.



Weitere Einzelheiten und Fragen zu Tathergang, Todesursache usw. können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht beantwortet werden.



Die Mordkommission Itzehoe ermittelt weiterhin in alle Richtungen. Personen, die eventuell Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der BKI Itzehoe, K1, unter Tel. 04821 / 602-0 in Verbindung zu setzen.



