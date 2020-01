Quickborn, Immenhorster Weg / Reiterin bei Reitunfall schwer verletzt

Avatar_shz von shz.de

09. Januar 2020, 14:52 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Heute verletzte sich in Quickborn eine Reiterin schwer bei

einem Reitunfall. Die 53-Jährige aus Quickborn ritt im Bereich Immenhorster Weg.

Gegen 12:30 Uhr schreckte das Pferd aus bislang unbekannten Gründen auf und

galoppierte los. Die Reiterin verlor die Kontrolle über das Pferd. Nach mehreren

hundert Metern stürzte das Pferd samt der 53-Jährigen. Hierbei erlitt sie

lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in einem

Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik. Das Pferd erlitt dem ersten

Anschein nach nur leichte Verletzungen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4487829

OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell