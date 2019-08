Quickborn - Grillunfall führt zu schweren Brandverletzungen

von shz.de

13. August 2019, 13:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am späten Nachmittag des 12.08.19 fing eine

Person beim Grillen Feuer und erlitt lebensgefährliche

Brandverletzungen.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entzündete der 35jähige

seinen Grill mit Kohlebriketts und Brennpaste, als das Feuer

plötzlich auf seine Kleidung übergriff. Seine ebenfalls vor Ort

anwesende Lebensgefährtin löschte das Feuer umgehend mit Wasser ab.

Der 35jährige erlitt schwere Verbrennungen im Gesicht, am Oberkörper

sowie an den Beinen. Die Verletzungen wurden vor Ort als

lebensgefährlich eingestuft. Die Person wurde mit dem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.



Durch den Einsatz des Rettungshubschraubers war die Ellerauer

Straße beidseitig für zirka eine Stunde voll gesperrt.









