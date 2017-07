Quickborn: Ergebnis der DNA-Analyse (Folgemeldung zu 170724.3)

Quickborn (ots) - Nachdem gestern die Identifizierung der am

Rastplatz Holmmoor gefundenen Leiche mittels des

Fingerabdruckabgleichs und sonstiger Merkmale erfolgt ist, liegt nun

das Ergebnis der DNA-Analyse vor. Danach handelt es sich bei dem

Toten definitiv um den 22 Jahre alten und seit Ende Juni 2017

vermissten Mann aus Schenefeld.



Die Ermittlungen der Itzehoer Mordkommission in diesem Fall dauern

aktuell an. Die Spurensuche am Fundort ist noch nicht abgeschlossen.



