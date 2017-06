Quickborn, Ellerau / Polizei erbittet Zeugenhinweise nach Diebstahl von zwei Fahrzeugen und drei Fahrzeugkennzeichen

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht zu Dienstag, den 27. Juni 2017,

ist in Quickborn und in der Nacht zu Mittwoch, den 28. Juni 2017, in

Ellerbek ein Fahrzeug gestohlen worden. Bei beiden Fahrzeugen handelt

es sich um einen sogenannten Multivan von VW. Weiterhin wurden in den

gleichen Nächten drei Fahrzeugkennzeichen in Quickborn abmontiert und

entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die durch ihre Hinweise zur

Tataufklärung beitragen können.



In Quickborn kam es in der Jahnstraße zum Diebstahl eines grünen

Pkw VW T5 der Ausstattungslinie California-Beach. Das Fahrzeug mit

Aufstelldach und hinten angebrachtem Fahrradträger war zuletzt vom

Eigentümer unter dem Carport auf dem Privatgrundstück abgestellt

worden.



In Ellerbek wurde ein Pkw VW T4 der Farbe Silber in der Straße

Achter de Höf gestohlen. Auch dieses Fahrzeug war vom Eigentümer

vorher unter dem Carport abgestellt worden.



Die Schadenshöhe bei beiden Fahrzeugen liegt bei über 40.000 Euro.



Die Kennzeichendiebstähle in Quickborn ereigneten sich in der

Ulzburger Landstraße kurz vor der Brücke zur BAB 7 in westliche

Richtung und Höhe Friedrichsgaber Straße. Der Fall in der

Theodor-Storm-Straße ereignete sich in Höhe der Einmündung Ulzburger

Landstraße.



Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und

nimmt Hinweise unter 04101-2020 entgegen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Seyma Stephan

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: seyma.stephan@polizei.landsh.de



