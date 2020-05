Quickborn - Diverse Sachbeschädigungen in einer Nacht

Avatar_shz von shz.de

14. Mai 2020, 09:02 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht vom Dienstag, dem 12. Mai, auf Mittwoch, den 13. Mai 2020, ist es in Quickborn zu einer Vielzahl von Sachbeschädigungen gekommen. Betroffen waren mehrere Fahrzeuge, ein Spielplatz sowie die Hauswand eines Mehrfamilienhauses.



Bislang unbekannte Täter besprühten in der Falckstraße und der Theodor-Storm-Straße insgesamt sechs Fahrzeuge, Teile eines Spielplatzes sowie die Fassade eines Mehrfamilienhauses mit blauer Farbe. Hierbei handelt es sich um unterschiedliche Muster und Schriftzüge. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.



Die Polizeistation Quickborn ermittelt wegen Sachbeschädigung sowie Gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Quickborn unter der Telefonnummer 04106-63000 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Segeberg - Pressestelle - Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell