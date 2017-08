Quickborn (Dithmarschen): Unglückliche Rettungsaktion

Quickborn (ots) - In der Nacht zum Sonntag ist ein 31-Jähriger per

motorisiertem Zweirad seinem unter Alkoholeinfluss stehenden und mit

dem Mofa verunfallten Kumpel in Quickborn zur Hilfe geeilt.

Unglücklich, denn der Retter selbst war auch nicht nüchtern.



Gegen 03.00 Uhr war ein Mann mit seinem Kraftrad auf der

Landesstraße 140 zwischen Sankt Michaelisdonn und Quickborn in den

Graben geraten. Zu seiner Rettung rief er telefonisch seinen

Bekannten herbei, der unverzüglich mit einem Motorroller zur

Unfallstelle eilte. Auf das Duo abseits der Fahrbahn traf dann wenig

später eine Streife, die zufällig vorbei kam. Schnell stellte sich

heraus, dass sowohl der schwer verletzte Unfallfahrer als auch sein

Helfer unter dem Einfluss von Alkohol standen. Wie stark die Männer

alkoholisiert waren, wird das Ergebnis einer Blutuntersuchung zeigen.

Beide Beschuldigte erwartet nun eine Strafanzeige.



