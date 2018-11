Quickborn (Dithmarschen): Schwerer Unfall, vermutlich unter Alkoholeinfluss

von shz.de

05. November 2018, 11:13 Uhr

Quickborn (ots) - Vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol

stehend ist ein junger Mann in Begleitung eines Bekannten am Sonntag

mit seinem Fahrzeug auf der Landesstraße 140 verunglückt. Der Fahrer

erlitt schwere Verletzungen, sein Beifahrer leichte.



Um 17.35 Uhr war der 21-Jährige mit seinem 22-jährigen Freund in

einem Audi auf der L 140 aus Richtung Quickborn kommend in Richtung

Sankt Michaelisdonn unterwegs. Vermutlich infolge von

Alkoholeinwirkung geriet er mit seinem Wagen nach links von der

Straße ab, überschlug sich und kam nach einigen Metern kopfüber und

entgegen der Fahrtrichtung im Graben zum Stillstand. Im Zuge der

Unfallaufnahme stellten Einsatzkräfte bei dem Unfallfahrer

Atemalkohol fest. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, die

ein Arzt im Itzehoer Klinikum entnahm. Dorthin brachte ein

Rettungswagen den 21-jährigen Schwerverletzten nach einer

Erstversorgung am Unfallort. Der Beifahrer erlitt leichte

Verletzungen - er konnte bereits am selben Abend das Heider

Krankenhaus wieder verlassen.



Ob und wie stark der Verunglückte aus Dithmarschen alkoholisiert

war, wird das Ergebnis der Blutprobenuntersuchung zeigen müssen. Den

Beschuldigten erwartet eine Anzeige wegen der Gefährdung des

Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke und wegen

der fahrlässigen Körperverletzung.



Während der Unfallaufnahme und für die Bergungsarbeiten war die

Straße teils halbseitig, teils komplett gesperrt. Um 19.15 Uhr war

die L 140 wieder gänzlich freigegeben.



