Quickborn - Der Technik blind vertraut....

von shz.de

27. April 2018, 14:33 Uhr

Bad Segeberg (ots) -



Gestern hat sich ein Linienbus in einem Waldstück an der Straße Am

Hörn festgefahren.



Da staunten die Quickborner Beamten nicht schlecht, als sie das

Wäldchen zwischen Quickborn-Renzel und Borstel-Hohenraden erreichten.



Nachdem die Leitstelle sie um 17:51 Uhr über einen festgefahrenen

Bus informiert hatte, trafen die Polizisten im Wald auf dessen Fahrer

und fünf Fahrgäste, die versuchten, den Bus freizuschaufeln.



Eigentlich sollte der Bus den Schienenersatzverkehr zwischen

Pinneberg und Tornesch sicherstellen.



Vom Pinneberger Bahnhof aus soll sich der auswärtige Busfahrer

(51) offenbar auf sein Navigationsgerät verlassend und die

anderslautenden Hinweise seiner Fahrgäste ignorierend unbeabsichtigt

auf Abwege begeben haben.



Die Irrfahrt endete letztendlich im besagten Waldstück, das

aufgrund der Unwegsamkeit zur vorläufigen "Endhaltestelle" wurde...



Den Fahrgästen blieb nichts anderes übrig, als sich zu Fuß auf den

Weg nach Borstel-Hohenraden zu machen, um den auf befestigten Straßen

fahrenden öffentlichen Personen- und Nahverkehr zu nutzen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Lars Brockmann

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell