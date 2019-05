Quickborn: Dachtuhlbrand eines Reihenhauses / Bewohner verletzt

von shz.de

25. Mai 2019, 11:08 Uhr

Pinneberg (ots) -



Datum: Freitag, 24. Mai 2019, 19,25 Uhr +++ Einsatzort: Quickborn,

Rotdornweg +++ Einsatz: FEU 4 (Feuer, vier Löschzüge)



Quickborn - Bei dem Dachstuhlbrand eines Mittelreihenhauses (MRH)

in Quickborn ist am Freitagabend ein Mann verletzt worden. Fast 100

Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Quickborn, Friedrichsgabe

und Hasloh bekämpften das Feuer und verhinderten dessen Ausbreitung

auf weitere Einheiten der Häuserzeile. Fast genau fünf Stunden hat am

Freitagabend der Einsatz der Feuerwehr am Quickborner Rotdornweg

gedauert. Gemeldet als Saunabrand hatte sich das Feuer in dem

Mittelreihenhaus schnell auf das gesamte Dachgeschoss ausgebreitet.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte der FF Quickborn, die um 19.25 Uhr

alarmiert worden waren, schlugen Flammen und dichter Rauch aus dem

Dach. Bei dem Gebäudeensemble handelte es sich um ein versetzt

angeordnetes Zehner-Reihenhaus mit zwei Vollgeschossen sowie unter

dem Dachgeschoss und dem Spitzboden. Schwierig war, auf dem Rasen

zwischen zwei Häuserzeilen einen vernünftigen Aufstellungsort für die

Drehleiter zu finden, da dort auch viele Bäume standen. Über die

Drehleiter wurde ein Löschangriff vorgenommen. Von der rückwärtigen

Seite wurden tragbare Leitern angestellt. Außerdem wurden Rohre im

Innenangriff vorgenommen. Einsatzleiter Wido Schön, Wehrführer der FF

Quickborn, ließ mehrfach die Alarmstufe erhöhen, um vor allem

genügend Atemschutzgeräteträgern vor Ort zu haben. Außerdem wurde die

Technische Einsatzleitung (TEL) hinzugezogen; sie stellte eine

Netzersatzanlage mit starken Scheinwerfern, um die Gelände nach

Einbruch der Dunkelheit umfassend auszuleuchten. Das Feuer war nach

einer Stunde unter Kontrolle. In der Anfangsphase hatte die Gefahr

bestanden, dass sich der Brand auf eine weitere Einheit des

Reihenhauses ausdehnt. Dies konnte die Feuerwehr dank ihres gezielten

Einsatzes verhindern. Nicht zu vermeiden war, dass Dachgeschoss und

Spitzboden des betroffenen MRH komplett ausbrannten. Dort befand sich

unter anderem eine Sauna. Um alle Glutnester zu erreichen, musste die

umfangreiche Dämmung in mühevoller Handarbeit abgetragen werden.

Diese Maßnahmen konnten gegen Mitternacht abgeschlossen werden.

Insgesamt kamen dafür allein 46 Atemschutzgeräteträger zum Einsatz.

Der 70 Jahre alte Bewohner des betroffenen Reihenhauses hat sich bei

eigenen Löschversuchen verletzt und wurde ins Krankenhaus

eingeliefert. Seine Frau konnte das Objekt unversehrt verlassen. Die

Bewohner der benachbarten Einheiten wurden ebenfalls in Sicherheit

gebracht. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Angaben zu

Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr nicht

gemacht werden.



Zeiten 19.25 Uhr: Alarm FF Quickborn



19.30 Uhr: Vollalarm FF Quickborn



19.56 Uhr: Alarm FF Norderstedt



20.20 Uhr: Alarm FF Hasloh



20.24 Uhr: Alarm Technische Einsatzleitung



0.30 Uhr am 25.05.19: Einsatzende



Kräfte FF Quickborn: 45



FF Hasloh: 30



FF Friedrichsgabe: 24



Kreisfeuerwehrverband Pinneberg: 1 mit Schlauchwage, stellv.

Kreiswehrführer Stefan Mohr



Technische Einsatzleitung: 14



Rettungsdienst RKiSH: 4 mit 2 RTW



Polizei: 4



Stadtwerke Quickborn: 2









