Quickborn - Audi-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

16. April 2018, 14:43 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Auf der Kieler Straße (Bundesstraße 4) ist es

gestern Vormittag auf Höhe des Immenhorstweges zu einem

Verkehrsunfall gekommen, bei dem der Verursacher in Richtung

Quickborn geflohen ist.



Ein 56-Jähriger befuhr um 10:28 Uhr die B 4 in Richtung Hasloh als

ihm ein dunkles Auto entgegenkam.



Der entgegenkommende Wagen soll nach Zeugenangaben aus bislang

unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten sein.



Hier kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Opel Zafira des

56-Jährigen. Der Verursacher verlor durch die Kollision seinen linken

Außenspiegel. Anschließend soll der Wagen stark beschleunigt haben

und in Richtung Quickborn davon gefahren sein.



Ein hinter dem Opel fahrender VW-Transporter wurde durch

herumfliegende Fahrzeugteile ebenfalls beschädigt.



Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei dem Verursacherfahrzeug

um einen dunklen Audi mit silberfarbenen Außenspiegeln gehandelt

haben, der möglicherweise recht hochmotorisiert sein soll.



Aufgrund der an dem Opel festgestellten Beschädigungen dürfte auch

der andere Unfallwagen auf der Fahrerseite deutliche Schäden

aufweisen.



Die Polizeistation Quickborn hat die Ermittlungen übernommen und

sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen des Zusammenstoßes als

auch den Unfallfahrer selbst.



Etwaige Hinweise nehmen die Ermittler unter 04106 63000 entgegen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Lars Brockmann

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell