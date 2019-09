Quarnstedt: Diebstahl von Großvieh

Avatar_shz von shz.de

12. September 2019, 08:53 Uhr

Quarnstedt (ots) - Am Mittwoch haben Unbekannte von einer Weide

zwischen Quarnstedt und Wrist vier tragende Kühe entwendet. Die

Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben

können.



Im Zeitraum von 04.30 Uhr bis 12.30 Uhr befuhren die Diebe die von

der Landesstraße 295 zu erreichende Koppel mit einem größeren

Fahrzeug samt Anhänger. Sie luden vier tragende Kühe, zwei Rotbunte,

eine Schwarzbunte und ein Fleckvieh, auf und entfernten sich in

unbekannte Richtung. Alle Tiere trugen Ohrenmarken, ihr Gesamtwert

liegt bei 8.000 Euro.



Zeugen, die auf besagter Weide auffällige Machenschaften

beobachtet haben oder die Hinweise auf den Verbleib der Rinder geben

können, sollten sich mit der Polizei in Kellinghusen unter der

Telefonnummer 04822 / 20980 in Verbindung setzen.



Merle Neufeld









