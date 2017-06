Prisdorf / Zeugenaufruf nach Trickdiebstahl

Bad Segeberg (ots) - Auf dem Parkplatz des

Marktkauf-Einkaufsmarktes in der Straße Peiner Hag ist es am

Donnerstag, den 01.06.2017, gegen 15:50 Uhr zu einem Trickdiebstahl

durch einen bislang unbekannten Täter gekommen. Ein älteres Ehepaar

wurde dabei bestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen.



Das Ehepaar wurde auf dem Parkplatz des Marktes von einem

unbekannten Mann angesprochen, ob es eine 2-Euro-Münze für den

Einkaufswagen wechseln könne. Als das hilfsbereite Opfer in seiner

Geldbörse nach Wechselgeld suchte, hielt der Unbekannte mehrfach

einen Stadtplan über die Geldbörse. Vermutlich dabei stahl der Dieb

einen niedrigen, dreistelligen Bargeldbetrag aus der Geldbörse des

älteren Mannes.



Der Tatverdächtige wird beschrieben als ca. 40 Jahre alt, leicht

dicklich, südländisches Erscheinungsbild mit kurzen, schwarzen

Haaren. Der Mann mit taubenblauem Kurzarmshirt und dunkler Hose

sprach deutsch mit leichtem Akzent.



Wer Angaben zu dem unbekannten Dieb oder weiteren Taten machen

kann, wird gebeten sich bei der zuständigen Kriminalpolizei Pinneberg

unter 04101-2020 zu melden.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Seyma Stephan

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: seyma.stephan@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

