Presseeinladung zu einer Diensthundefortbildung der Bundespolizei

09. April 2019, 09:53 Uhr

Neumünster (ots) -



Die Bundespolizei verfügt bundesweit über 460 Diensthunde, davon

22 Diensthundeteams in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern und

Schleswig-Holstein, die vom Seebad Ahlbeck bis Flensburg zum Einsatz

kommen.



Grundsätzlich werden alle Diensthunde der Bundespolizei zu

sogenannten Schutzhunden ausgebildet. Durch eine Spezialausbildung

können einzelne Diensthunde auch zu Sprengstoffspürhunden

fortgebildet werden.



Die Bundespolizeiinspektion Flensburg hat derzeit fünf

Diensthundführer, davon zwei Frauen, die mit ihren Diensthunden in

sechs Landkreisen und zwei kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein

zum Einsatz kommen.



Um sich auf aktuelle Einsatzsituationen vorzubereiten, finden in

regelmäßigen Abständen Hundeausbildungen statt.



Am 10. April findet ab 10.00 Uhr eine solche Fortbildung mit vier

Hundhundteams in Neumünster statt.



Interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an der

Veranstaltung teilzunehmen. Anmeldungen bitte unter 0461 / 31 32 -

104 oder 0160/8946178.









Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Pressesprecher

Hanspeter Schwartz

Telefon: 0461/3132-104 o. Mobil: 0160/8946178

Fax: 0461/ 31 32 - 107

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



