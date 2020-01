Presseeinladung - Titelverleihung "Schule ohne Rassismus" für die Polizeidirektion AFB in Eutin, Ministerpräsident und Landtagsvizepräsidentin als Paten

Avatar_shz von shz.de

06. Januar 2020, 12:03 Uhr

Eutin (ots) - Auf Initiative der Jugend- und Hauptjugend- und

Ausbildungsvertretung engagiert sich die Polizeidirektion für Aus und

Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein (PD AFB) nunmehr

im Projekt "Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage". Im Mai 2019 fand das mit

begleitenden Plakataktionen begonnene Engagement seinen vorläufigen Höhepunkt.

Zahlreiche Auszubildende und Fachlehrerinnen und Fachlehrer bekräftigten mit

Ihren Unterschriften eine klare Position gegen Rassismus. Nunmehr liegt die

Bestätigung der Bundeskoordination aus Berlin vor und die Eutiner

Polizeidirektion darf sich "Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage" nennen.

Die offizielle Titelverleihung erfolgt am 15. Januar 2020 ab 16.00 Uhr auf dem

Gelände der PD AFB. Anwesend sein werden die beiden Paten, Ministerpräsident

Daniel Günther, und Landtagsvizepräsidentin Aminata Touré. Möglichkeiten der

inhaltlichen Auseinandersetzung bieten Wortbeiträge der beiden Paten. Weiterhin

erfolgen Impulsvorträge durch Torsten Geerds (Staatssekretär Ministerium für

Inneres, ländliche Räume und Integration), Thomas Bauchrowitz (Direktor des

LKA), Oliver Malchow (Bundesvorsitzender der GdP) und Olaf Sundermeyer

(Journalist und Publizist). Sollten wir Ihr Interesse als Medienvertreter an

einer Berichterstattung geweckt haben, so bitten wir um Voranmeldung unter u. a

Mailadresse bzw. Telefonnummer bis Dienstag, 14.01.2020. Finden Sie sich gerne

am Veranstaltungstag ab 15.30 Uhr bei der Objektschutzwache der PD AFB,

Hubertushöhe, 23701 Eutin, ein. Sie werden dann zum Veranstaltungsort geleitet.

Das Ende der Veranstaltung ist gegen 18.30 Uhr geplant.



