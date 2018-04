Presse-Einladung Sportlerehrung der Landespolizei durch Innenminister Grote

von shz.de

30. April 2018, 11:13 Uhr

Eutin (ots) - Im festlichen Rahmen wird Innenminister Hans-Joachim

Grote die Ehrung der erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler des

Jahres 2017 der Landespolizei Schleswig-Holstein vornehmen. 36

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte werden für besondere sportliche

Leistungen ausgezeichnet. Hervorzuheben ist die

Schleswig-Holsteinische Polizei-Fußballmannschaft, die nach 30 Jahren

Wartezeit den Deutschen Polizeimeistertitel ins Land holte.



Die Ehrung findet statt am Mittwoch, 2. Mai 2018, 14.30 Uhr

Jagdschlösschen am Ukleisee Zum Ukleisee 19, 23701 Eutin-Sielbeck



Pressevertreter sind ganz herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist

nicht erforderlich.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die

Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

Pressearbeit

Lars Reimer

Telefon: +49 4521 81218

E-Mail: sb11.eutin.pdafb@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell