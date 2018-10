Preetz: Zerkratzter Pkw "am Markt" in Preetz - Zeugen gesucht

von shz.de

09. Oktober 2018, 11:23 Uhr

Preetz (ots) - Sonntag, den 07.10.2018, kam es zu einer

Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Die Halterin parkte ihren

Audi auf dem Parkplatz "am Markt" in Preetz gegen 10 Uhr morgens. Als

sie nach der Arbeit um 16 Uhr zurückkam, war die Karosserie

großflächig zerkratzt.



Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen und bitte um

Meldung bei der Polizei in Preetz unter der Telefonnummer 04342

10770.



Philip Hunecke









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell