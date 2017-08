Preetz: Polizei sucht Geschädigte nach Diebstahl von Fahrzeugemblemen

Preetz (ots) - Am 11.06.2017 war es im Stadtgebiet von Preetz,

Parkplatz Schwebstöcken, zu diversen Diebstählen an Kraftfahrzeugen

gekommen. Ein Täter entwendete an insgesamt zehn abgestellten

Fahrzeugen die Embleme.



Beamte ermittelten einen 13-Jährigen als Verantwortlichen für die

Taten. Dieser gab zu, in den letzten Monaten an 20 weiteren

Fahrzeugen die Embleme entwendet zu haben. Die Embleme wurden durch

die Kollegen sichergestellt und können durch die Geschädigten auf der

Polizeistation in Empfang genommen werden.



Des Weiteren sucht die Polizei Preetz nun weitere Geschädigte der

Taten. Diese können sich unter 04342 -10770 bei den Beamten melden.



Lothar Petersen / Maike Saggau









Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 08.Aug.2017 | 12:03 Uhr