Preetz: Polizei ermittelt Tatverdächtige nach Verdacht des Hausfriedensbruchs

von shz.de

28. Mai 2019, 08:53 Uhr

Preetz (ots) - Am Morgen des 24. Mai wurden Beamte der

Polizeistation Preetz zur Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule gerufen,

da dort ein Klassenraum erheblich beschädigt war. Die Beamten konnten

vor Ort schnell ermitteln, dass die möglichen Täter sich unerlaubt

auf dem maroden Schuldach aufgehalten haben mussten. Das Dach war

eingebrochen, so dass mindestens ein Täter in einen darunterliegenden

Klassenraum rund fünf Meter tief gestürzt ist.



Bereits im Laufe Freitages ermittelte die Polizei zwei 16-jährige

Tatverdächtige. Einer von ihnen hatte eine Verletzung an der Hand,

die kurz nach der Tat in einer Klinik operiert worden ist. Der

Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.



Von einem Einbruchsversuch im klassischen Sinne geht die Polizei

nach derzeitigen Erkenntnisstand nicht aus. Dennoch müssen sich die

Jugendlichen in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des

Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung verantworten.



Magnus Gille









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell