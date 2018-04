Preetz: Nacht endete für 38-Jährigen nach gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Widerstand im Poizeigewahrsam

von shz.de

14. April 2018, 12:33 Uhr

Preetz (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in

Preetz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem

38-jährigen und einem 26-jährigen Mann, in deren Verlauf der

38-Jährige sein Gegenüber mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben

soll. Die Nacht verbrachte der stark alkoholisierte 38-Jährige im

Polizeigewahrsam in Kiel, nachdem er sich zuvor gegen die Maßnahmen

der eingesetzten Polizeibeamten gesperrt hatte.



Der körperlichen Auseinandersetzung sei zunächst ein verbaler

Streit auf einem Tankstellengelände in der Schwentinestraße

vorausgegangen. Dort habe der 38-Jährige nach Zeugenaussagen bereits

kurz eine Waffe aus der Tasche gezogen, sie dann aber wieder

eingesteckt.



Nachdem die beiden Männer die Tankstelle verlassen hätten, seien

sie gegen 01:30 Uhr in der Straße An der Mühlenau erneut

aufeinandergetroffen. Aus einem verbalen Streit sei jetzt allerdings

eine handfeste Auseinandersetzung geworden, in deren Verlauf der

26-Jährige Tritte gegen den Kopf erhalten haben und mit einer Waffe

bedroht worden sein soll.



Die von Zeugen gerufenen Polizeibeamten konnten die beiden

Kontrahenten schnell trennen. Bei der anschließenden Durchsuchung des

stark alkoholisierten 38-Jährigen fanden die Beamten eine

Schreckschusswaffe, die nicht geladen war und ein Pfefferspray. Der

Mann sperrte sich erheblich gegen die Maßnahmen der Beamten und wurde

im Anschluss dem Kieler Polizeigewahrsam zugeführt.



Eine sofortige ärztliche Versorgung des 26-Jährigen war nach

eigenen Angaben nicht von Nöten. Die eingesetzten Beamten blieben

unverletzt.



Den 38-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige wegen des Verdachts

der gefährlichen Körperverletzung, der Bedrohung, des illegalen

Besitzes und Führens einer Schusswaffe und des Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte. Der Mann wurde nach Rücksprache mit der

Staatsanwaltschaft Kiel aufgrund fehlender Haftgründe am Morgen

wieder entlassen.



Nach jetzigem Ermittlungsstand stehen die beiden Männer in keiner

Verbindung zu dem Kreis der Preetzer Jugendlichen, der in den letzten

Wochen und Monaten in den Fokus der Polizei gerückt ist.



Matthias Felsch









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell