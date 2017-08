Preetz: Mofa viel zu schnell unterwegs.

Preetz (ots) - Am 02.08.2017 kontrollierten Kollegen der

Polizeistation Preetz einen Mofafahrer in der Kieler Straße, da

dieser augenscheinlich zu schnell unterwegs war.



Die gesetzlich zulässige Höchstgeschwindigkeit für das Mofa

beträgt 25 km/h. Der 17-jährige Fahrzeugführer konnte lediglich eine

Prüfbescheinigung zum Führen von Mofas vorlegen. Die eingesetzten

Beamten stellten bei einer anschließenden Geschwindigkeitsmessung

eine Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h fest.



Gegen den Jugendlichen wird ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens

ohne Fahrerlaubnis geführt.



Lothar Petersen / Maike Saggau









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 08.Aug.2017 | 12:03 Uhr