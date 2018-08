Preetz: Hoher Sachschaden durch Graffiti

von shz.de

15. August 2018, 15:13 Uhr

Preetz (ots) - In der Nacht vom 10. auf den 11. August 2018 ist es

in Preetz zu massiven Sachbeschädigungen durch Graffiti gekommen.

Unbekannte besprühten im Bereich des Brunnenweges, der Seestraße und

der Kirchenstraße mehrere Gebäude, Fahrzeuge, Wohnwagen und andere

Gegenstände. In blauer Farbe wurden obszöne Worte und Schriftzüge

aufgebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 4300 Euro.



Wer Hinweise zu dem/n Täter/n geben kann oder den Vorfall

mitbekommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Preetz

unter der Telefonnummer 04342-10770 zu melden.



Kai Teichmann









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell