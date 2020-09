Preetz: Drei Brandstiftungen in Preetz

Avatar_shz von shz.de

09. September 2020, 10:43 Uhr

Preetz (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es zu drei Brandstiftungen in Preetz gekommen, bei denen der Inhalt zweier Mülleimer und eine Parkbank in Flammen aufgingen. Darüber hinaus wurde die Verglasung einer Bushaltestelle zerstört.



Im Zeitraum zwischen 01:30 Uhr und 02:30 Uhr waren Preetzer Polizeibeamte bei den drei Bränden eingesetzt. Im Castöhlenweg brannte ein Mülleimer nahe einer Bushaltestelle. Auch die Glasscheiben der Bushaltestelle waren zerstört. in der Kirchenstraße brannte ebenfalls ein Mülleimer. Im Mühlenaupark brannte eine Sitzbank in der Nähe des dortigen Spielplatzes. Das Feuer in der Kirchenstraße war bei Eintreffen der Beamten bereits erloschen, die anderen beiden Brände löschten die Polizisten eigenhändig.



Die Preetzer Polizei sucht nach Zeugen, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Beamten unter 04342 / 10 770 entgegen.



