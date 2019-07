Preetz: Diebstähle aus Handwerkerfahrzeugen - Zeugen gesucht.

von shz.de

19. Juli 2019, 11:53 Uhr

Preetz (ots) - (Interessant: HandwerkerfahrZEUGEN - ZEUGEN

gesucht... Etymologisch verwandt. Auch interessant in diesem

Zusammenhang: Martin Heideggers Gedanken hierzu. Gut. Jetzt aber zum

Sachverhalt. Und nein: wir haben nichts geraucht... Es ist Freitag.)



Zwischen dem 12. Juli, 16.00 Uhr, und dem 16. Juli, 09.30 Uhr, kam

es im Bereich der Kührener Straße in Preetz zu insgesamt vier

Diebstählen und einem versuchten Diebstahl aus Handwerkerfahrzeugen.



Bei vier Taten wurden die Fahrzeuge mittels Schlossziehen

geöffnet. Bei einer Tat ist es ungeklärt, ob das Fahrzeug zum

Tatzeitpunkt verschlossen war oder ein Zugang anderweitig

herbeigeführt wurde.



Bei dem Stehlgut handelte es sich hauptsächlich um

Elektrohandwerkzeuge und Zubehör wie Transportkoffer, Akkus, Bohrer

und Ladegeräte.



Der Wert des Stehlgutes wird auf zirka 4000,- Euro geschätzt. Die

Höhe der entstandenen Sachschäden an den Fahrzeugen kann noch nicht

beziffert werden.



Die ermittelnden Beamten der Polizeistation Preetz suchen jetzt

Zeugen, die zu diesen Taten Beobachtungen gemacht haben. Diese können

sich unter 04342-10770 bei der Polizei melden.



Oliver Pohl









