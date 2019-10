Preetz - B 76 aufgrund eines Verkehrsunfalls derzeit voll gesperrt (Erstmeldung)

Avatar_shz von shz.de

17. Oktober 2019, 09:53 Uhr

Preetz (ots) - Die Bundesstraße 76 ist zwischen Preetz und

Schwentinental derzeit in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. In

Höhe der Weinbergsiedlung kam es zu einem Verkehrsunfall mit mehreren

beteiligten Fahrzeugen. Der Verkehr wird über die B 202 und die L 211

umgeleitet. Über weitere Erkenntnisse werden wir nachberichten.



Björn Gustke









Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell