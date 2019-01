Preetz: Auffälliges Motorrad gestohlen

von shz.de

24. Januar 2019, 09:03 Uhr

Preetz (ots) -



Bereits Ende November ist es zu einem Diebstahl eines auffälligen

Motorrads aus einer Preetzer Tiefgarage gekommen. Die Plöner

Kriminalpolizei bittet Zeugen um Mithilfe.



Nach Angaben des Eigentümers hat sich der Diebstahl des KTM-Krads,

Modell 4T-EGS, mit dem amtlichen Kennzeichen PLÖ-FJ 86 im Zeitraum

zwischen dem 20. und 27. November 2018 ereignet. Das auffällige

Motorrad, das an den Felgen mit "Akrapovic"-Schriftzügen und weiteren

diversen Deko-Aufklebern (u.a. "Rockstars") versehen ist, stand in

der Tiefgarage der Anschrift Markt 17.



Wer Angaben zum Verbleib des Motorrads machen kann, wird gebeten,

sich unter der Rufnummer 04522 / 5005 201 mit der Polizei in

Verbindung zu setzen.



Matthias Arends









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell