Präventionsveranstaltung Wohnungseinbruchsdiebstahl in Bad Oldesloe am 29. Januar 2019

21. Januar 2019, 08:53 Uhr

Ratzeburg (ots) - Die Wählergemeinschaft Freie Bürger für Bad

Oldesloe (FBO) e.V. und die Polizeidirektion Ratzeburg laden

gemeinsam alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einer

Präventionsveranstaltung zum Thema Einbruchschutz ein. Die

Veranstaltung findet am 29. Januar 2019 in 23843 Bad Oldesloe,

Mühlenstr. 22, im dortigen Bürgerhaus statt. Bereits ab 18.00 Uhr

stehen dort zwei Fachfirmen des Einbruchschutzes als kompetente

Ansprechpartner für mechanische Sicherungen und elektronische

Einbruchmeldeanlagen für eine individuelle Beratung zur Verfügung.Um

18.30 Uhr erhalten Gäste der Veranstaltung von Polizeihauptkommissar

Gerd Dietel aus dem Sachgebiet Prävention der PD Ratzeburg wichtige

Tipps und Hinweise, wie man sich durch sein eigenes Verhalten vor

Einbruchskriminalität schützen kann.Im Anschluss daran stehen der

Referent und die Fachfirmen für weitere Fragen zur Verfügung.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Rena Bretsch

Telefon: 04541/809-2010



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell