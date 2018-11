Präventionsaktion zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls (Einladung zum Pressegespräch)

von shz.de

19. November 2018, 11:23 Uhr

Ratzeburg (ots) - In einem länderübergreifenden Präventionseinsatz

wird die Polizeidirektion Ratzeburg, in Abstimmung mit der Polizei

Hamburg, am 22. November 2018 in den frühen Abendstunden durch

zusätzliche Präventionsstreifen in ausgesuchten Wohngebieten der

Polizeireviere Ahrensburg, Reinbek und Schwarzenbek das Gespräch mit

Anwohnern suchen. Ziel dieser Aktion ist es, Bürgerinnen und Bürger

gezielt auf vermeintliche Kleinigkeiten und offensichtliche

Nachlässigkeiten hinzuweisen, die das persönliche Risiko, Opfer eines

Einbruchsdiebstahls zu werden, erhöhen. Dazu zählen z.B. insbesondere

auch ungesicherte Aufstiegshilfen (z.B. Leitern), auf "kipp" stehende

Fenster und offene Garagentore.



Wir laden Medienvertreter zu Pressegesprächen und anschließender

Begleitung ein:



1. 22.11.2018, 15.00 Uhr,PR Ahrensburg,An der Reitbahn 5,22926

Ahrensburg



2. 22.11.2018, 17.00 Uhr, PR Reinbek, Sophienstr. 5, 21465 Reinbek









