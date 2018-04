Präsentation neuer Ausrüstungsgegenstände: Einladung an Medienvertreter

von shz.de

18. April 2018, 16:43 Uhr

Kiel (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren Medienvertreter,



in den vergangenen Monaten erfolgten erhebliche Anstrengungen, um

ein umfangreiches Ausstattungspaket zur Bewältigung terroristischer

Einsatzlagen zu konzeptionieren, zu beschaffen und der Landespolizei

zur Verfügung zu stellen.



Beispielhaft sind zusätzliche Schutzausstattungen für den

Streifendienst (sogenannte VPAM-Plattenträgersysteme und ballistische

Helme), Kontrollstellenausrüstung und die neue Mitteldistanzwaffe zu

nennen.



Diese und weitere neue Ausrüstungsgegenstände werden am Montag,

23.04.2018 in einem Pressetermin durch Innenminister Hans-Joachim

Grote und den Leitenden Polizeidirektor Thomas Thiede

medienöffentlich auf dem Gelände des Polizeizentrums Kiel-Eichhof

(Mühlenweg 166, Kiel) vorgestellt. Wenn Sie Interesse an einer

Teilnahme an der Präsentation haben, melden Sie sich bitte bis zum

20.04.2018, 15.00 Uhr, unter 0431 160 61400 oder

Pressestelle.Kiel.LPA@polizei.landsh.de an.



Für die Teilnahme ist die Voranmeldung obligatorisch.



Zum geplanten Ablauf der Präsentation:



bis 10.00 Uhr - Eintreffen der Pressevertreterinnen und -vertreter



10:10 Uhr - Begrüßung durch LPD Thomas Thiede



10:15 Uhr - Rede / Statement von Minister Grote



10:30 Uhr - Vorstellung und fachliche Erläuterung der neuen

Ausrüstungsgegenstände



Im Anschluss haben Sie Gelegenheit, in einem Rundgang die neuen

Ausrüstungsgegenstände an vier Stationen genauer in Augenschein zu

nehmen.



Gegen 12:00 Uhr - Ende des Pressetermins.



Weitere Hinweise:



Bitte melden Sie sich bei Ihrem Eintreffen an der Hauswache an.

Für Medienvertreter sind Parkplätze auf dem Gelände reserviert. Der

Parkplatz vor Haus 15 (gleichzeitig Präsentationsgebäude) ist

ausgeschildert.









Rückfragen bitte an:

Torge Stelck

Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Schleswig-Holstein

Landespolizeiamt

Mühlenweg 166

24116 Kiel

Telefon: +49 (0)431 160 61400

E-Mail: pressestelle.kiel.lpa@polizei.landsh.de



Original-Content von: Landespolizeiamt, übermittelt durch news aktuell