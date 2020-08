Positives Fazit der Polizei bei Fahrradkontrolle

Avatar_shz von shz.de

20. August 2020, 10:53 Uhr

Neumünster (ots) - Kronshagen. Am heutigen 20.08.2020, führte die Polizei-Zentralstation Kronshagen in der Zeit von 07.15 Uhr bis kurz vor 08.00 Uhr eine Schulwegsicherung mit dem Schwerpunkt Fahrradfahrer durch. Zum Schulzentrum in Kronshagen kommen täglich rund 400 Schülerinnen und Schüler mit dem Fahrrad zur Schule. Aber auch Eltern, die Ihre Kinder begleiten. Die Polizei Kronshagen konnte heute ein durchaus positives Fazit ihrer Aktion ziehen. Es kam im Bereich der Schule insgesamt zu lediglich 10 Verstößen. Nur ein bereits erwachsener Fahrradfahrer muss ein Verwarnungsgeld in Höhe von 55EUR entrichten, weil er ein Handy während der Fahrt nutzte.



