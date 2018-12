Polnischer Fahrer mit Altbatterien in überladenem Kastenwagen gestoppt

von shz.de

18. Dezember 2018, 15:13 Uhr

Handewitt (ots)



Gestern Mittag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen

norwegischen Kastenwagen, der aus Dänemark kam, auf dem Parkplatz

Handewitter Forst. Der Fahrer wies sich mit polnischen Dokumenten

aus. Bei der Nachschau im Laderaum entdeckten die Bundespolizisten

mehrere Autobatterien, einen Aufsitzmäher, diverse Autoreifen und 11

volle Kraftstoffbehältern mit 220 Liter Diesel (siehe Bild).



Da das Fahrzeug aus Dänemark kam, also grenzüberschreitend fuhr,

hätte es mit dieser Ladung einer Warntafel bedurft. Diese fehlte

jedoch und somit liegt der Verdacht einer Straftat vor. Es stellte

sich ebenfalls heraus, dass der Peugeot Boxer erheblich überladen

war.



Eine Streife der Landespolizei wurde hinzugerufen. Bei der Wägung

des Fahrzeugs bei einem Recyclinghof wurde festgestellt, dass dieser

um mehr als 1200 kg überladen war. Der 38-jährige Pole musste eine

Strafe von 380,- Euro zahlen. Er durfte seine Ladung bei der

Fachfirma in Flensburg entsorgen und muss sich wegen Verstoßes gegen

das Abfallverbringungsgesetz und die damit verbundene fehlende

Kennzeichnungspflicht verantworten.









